توافد المواطنين على لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر للمشاركة في الانتخابات

بدأ الناخبون في التوافد على لجنة الجامعة العمالية في مدينة نصر، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، تعبيرا عن حقهم الدستوري في المشاركة في العملية الانتخابية.

وتستمر العملية الانتخابية للمصريين في الداخل، لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، وتنتهي الثلاثاء 11 ديسمبر من نفس الشهر.

الانتخابات الرئاسية

ويبدأ التصويت في اللجان من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال الـ3 أيام.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات رمز «النجمة» للمرشح الرئاسي عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ورمز «الشمس» للمرشح محمد فريد سعد زهران، ورمز «النخلة» للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، ورمز «السلم» للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.