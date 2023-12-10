بدء توافد الناخبين على لجنة معهد فتيات مصر الجديدة النموذجي (صور)
كتب:
محمد عبدالعزيز
08:37 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
جانب من توافد المواطنين
توافد عدد كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة معهد فتيات مصر الجديدة النموذجي، قبل دقائق من فتح باب التصويت.
واصطف عشرات المواطنين في طابور بطول مدخل المعهد، في انتظار انطلاق الاقتراع، عند الساعة التاسعة صباحا، أكد أحد المواطنين لـ«الوطن» أنه ذهب باكرًا للإدلاء بصوته، قبل ميعاد عمله، كي لا يتأخر عن عمله ويؤدي واجبه الانتخابي في نفس الوقت.
وقال محمود أبورضا، موظف، إنه ذهب باكرا رغبة منه في أن يكون أول المصوتين في الانتخابات الرئاسية 2024.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام، من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، على أن تُعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر الجاري.