بدء توافد الناخبين على لجنة معهد فتيات مصر الجديدة النموذجي (صور)

توافد عدد كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة معهد فتيات مصر الجديدة النموذجي، قبل دقائق من فتح باب التصويت.

واصطف عشرات المواطنين في طابور بطول مدخل المعهد، في انتظار انطلاق الاقتراع، عند الساعة التاسعة صباحا، أكد أحد المواطنين لـ«الوطن» أنه ذهب باكرًا للإدلاء بصوته، قبل ميعاد عمله، كي لا يتأخر عن عمله ويؤدي واجبه الانتخابي في نفس الوقت.

وقال محمود أبورضا، موظف، إنه ذهب باكرا رغبة منه في أن يكون أول المصوتين في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام، من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، على أن تُعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر الجاري.