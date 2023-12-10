إقبال من المواطنين على لجنة الشهيد هشام شتا في الهرم (صور)

شهدت لجنة الشهيد هشام شتا إقبالا كبيرا من المواطنين للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وذلك مع بدء فتح أبواب اللجان الساعة التاسعة صباحا، للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024 من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول على أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، ويختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين على الوافد الذهاب إليها.