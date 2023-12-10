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انتخابات المصريين بالداخل

إقبال من المواطنين على لجنة مدرسة عمر بن عبدالعزيز في شبرا

كتب:

آية الله الجافي
09:56 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
جانب من توافد المواطنين

جانب من توافد المواطنين

فتحت لجان مدرسة عمر بن عبد العزيز بمنطقة الساحل شبرا مصر أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا، للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

واصطف العشرات من المواطنين أمام لجان المدرسة قبل بدء الاقتراع، رغبة منهم في التعبير عن رأيهم من خلال الإدلاء بصوتهم باعتباره واجب وطني، يتطلب من الجميع المشاركة لكتابة مستقبل مصر والحفاظ على الأمن والاستقرار الذي يعيشونه، وفقا لقولهم. 

الانتخابات الرئاسية 

تُجرى الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام، فمن المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري، وفق ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُعلن نتيجتها يوم 18 من نفس الشهر.

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بقلم آية الله الجافي