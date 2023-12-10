ناخبون يدلون بأصواتهم في لجنة قصر الدوبارة.. ومواطنة: سعداء بالعرس الديمقراطي

توافد الناخبون على مدرسة قصر الدوبارة بشارع قصر العيني، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث بدأ التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وعند سؤال ناهد عبدالعزيز إحدى الناخبات التي تبلغ من العمر 40 عاما، قالت إنّها جاءت أمام باب المدرسة من الساعة الثامنة ونصف صباحا انتظارا لفتح المقرات الانتخابية في التاسعة صباحا، للإدلاء بصوتها في الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية

وأضافت عبدالعزيز لـ«الوطن»، أنّها حرصت في الانتخابات السابقة على المشاركة والإدلاء بصوتها، وبالتالي تحرص هذا العام على الإدلاء بصوتها، مشيرة إلى أنّ العائلة بأكملها ستشارك في العرس الانتخابي.

وأشادت إحدى الناخبات بالتواجد الأمني المكثف منذ الصباح الباكر والتركيز على تنظيم عملية دخول المواطنين للمقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.