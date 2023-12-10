رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

«الحوار الوطني» يدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.. «شارك بصوتك»

كتب:

سهيلة هاني
09:33 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

دعا الحوار الوطني الشعب المصري للمشاركة الإيجابية مع بدء الانتخابات الرئاسية 2024 وفتح اللجان للتصويت، وقال الحوار الوطني في منشور عبر صفحته الشخصيةعلى موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «دعونا نستكمل هذه المسيرة التي بدأناها سويًا بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، شارك بصوتك لرسم صورة المستقبل».

واستعرض الحوار الوطني لقطات من كلمات المرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية 2024 في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، ودون قائلا: «نتشارك معا لقطات من كلمات مرشحينا الأربعة للانتخابات الرئاسية 2024 في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني».

وأضاف: «من على تلك المنصة كانت البداية.. أربعة مرشحون في الانتخابات الرئاسية جمعتهم جميعا مائدة حوار جاد وفعّال، نتجت عنه حياة سياسية مفعمة بالحيوية ومشهد ديمقراطي حافل ومتعدد بالأفكار المختلفة».

 

اقرأ المزيد:

«الحوار الوطني وحياة كريمة» يحثان على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

رسالة جديدة من أعضاء الحوار الوطني للشعب المصري للحث على المشاركة بالانتخابات

«المصري للفكر» يكشف أسباب تعليق جلسات الحوار الوطني لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية

الحوار الوطني ينشر عناوين لجان الوافدين في الانتخابات الرئاسية

أعضاء الحوار الوطني يدعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الرئاسة: صوتك واجب
بقلم سهيلة هاني