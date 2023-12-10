«الحوار الوطني» يدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.. «شارك بصوتك»

دعا الحوار الوطني الشعب المصري للمشاركة الإيجابية مع بدء الانتخابات الرئاسية 2024 وفتح اللجان للتصويت، وقال الحوار الوطني في منشور عبر صفحته الشخصيةعلى موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «دعونا نستكمل هذه المسيرة التي بدأناها سويًا بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، شارك بصوتك لرسم صورة المستقبل».

واستعرض الحوار الوطني لقطات من كلمات المرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية 2024 في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، ودون قائلا: «نتشارك معا لقطات من كلمات مرشحينا الأربعة للانتخابات الرئاسية 2024 في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني».

وأضاف: «من على تلك المنصة كانت البداية.. أربعة مرشحون في الانتخابات الرئاسية جمعتهم جميعا مائدة حوار جاد وفعّال، نتجت عنه حياة سياسية مفعمة بالحيوية ومشهد ديمقراطي حافل ومتعدد بالأفكار المختلفة».