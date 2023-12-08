رسالة جديدة من أعضاء الحوار الوطني للشعب المصري للحث على المشاركة بالانتخابات

وجه مقررو لجان الحوار الوطني والمقررون المساعدون، رسالة جديدة للشعب المصري، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، لاختيار من يمثلهم خلال الـ6 سنوات القادمة: «الانتخاب حق وواجب وطني.. انزل شارك - صوتك أمانة».

وقال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي، بالحوار الوطني: «الشعوب لديها طريقتين للتغير، الطريقة الأولى من خلال الثورات، والطريقة الآخرى من خلال التصويت والتحول السلمي عن طريق الانتخابات، ونحن لا نريد أي هدم، نريد بناء، وبالتالي أدعوكم للمشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة، مصر تستحق أن تكون في منطقة مختلفة عن ما هي عليه، ونتمنى المزيد من الإنجازات، هذه البلد تستحق أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في العالم».

ومن جهته، قال المهندس خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني: «أولى خطوات الإصلاح على جميع المستويات، هي مشاركة أفراد الشعب في الإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات الرئاسية المقبلة أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء، لاختيار المرشح الذي يرونه هو الأفضل لأداء هذا الإصلاح خلال الـ6 سنوات قادمة».

بدورها قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بـ الحوار الوطني: «انزل عشان بلدك تستحق، وعشان أنت تستحق أن تختار مستقبل أفضل ليك ولأولادك، المشاركة في الانتخابات هتكون رسالة للعالم كله إن الشعب المصري يريد استكمال التنمية».

وقالت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: «مهم ألا نفرط في هذا الحق، وأن نتمسك بإعمال مواطنتنا كمصريين».

ومن جهته، قال المهندس إسماعيل الشرقاوي، المقرر المساعد للجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني: «خطوة البداية ونقطة الإنطلاق نحو الجمهورية الجديدة، انتخابات جادة تشهد تنافسية سياسية، والتي كانت من أهم ثمار الحوار الوطني الذي شارك فيه جميع طوائف الشعب المصري، بمختلف توجهاتهم، أدعو جميع المصريين للمشاركة، إنزل شارك، قول رأيك، لا تستمع للأصوات المحبطة، صوتك هيفرق».