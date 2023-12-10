شباب يتنازلون عن دورهم في التصويت بالانتخابات الرئاسية لكبار السن: راحتهم أهم
كتب:
محمد عبدالعزيز
09:43 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
جانب من التوافد
حرص كبار السن على التواجد في مقدمة المواطنين بمعهد فتيات مصر الجديدة النموذجي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث اصطف كبار السن في الصفوف الأولى بينما حرص رجال الشرطة على توفير الراحة لهم.
ورغم وجود عدد كبير من الشباب خلال الساعة الأولى، إلا أنّهم طلبوا إدخال كبار السن أولا، تفاديا لانتظارهم في طوابير طويلة قبل الإدلاء بأصواتهم.
وأكد المهندس علاء خير الله لـ«الوطن»، أنّه حرص على النزول في الانتخابات الرئاسية لاختيار الشخص المناسب لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة، حيث تواجد قبل فتح أبواب اللجان تفاديا للزحام.
ونصح «خير الله» المواطنين، بالنزول إلى المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية لصنع مستقبل أفضل لمصر.
وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بمعهد فتيات مصر الجديدة النموذجي والعديد من المقرات الانتخابية بمصر الجديدة، وسط توافد عشرات المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.