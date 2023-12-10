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انتخابات المصريين بالداخل

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تعقد غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات

كتب:

كريم روماني
09:27 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
المستشار محمود فوزي

المستشار محمود فوزي

بدأت غرفة العمليات المركزية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، متابعة تصويت المصريين بكل أنحاء الجمهورية، في الانتخابات الرئاسية 2024، اعتبارًا من التاسعة صباح اليوم الأحد، أول أيام الاقتراع.

وقالت الحملة برئاسة المستشار محمود فوزي، في بيان: «تتابع غرفة العمليات المركزية، وعبر التقنيات المتطورة والتواصل الميداني بالمناديب في اللجان، أماكن التصويت وجاهزيتها، مع استمرار عمل الغرفة على مدار الساعة خلال أيام الاقتراع».

وأشارت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى أن الغرفة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ من خلال التواصل مباشرة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذا متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 9 آلاف و376 مركز اقتراع من بينها 11 ألفا و631 لجنة فرعية بكل أنحاء الجمهورية.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.