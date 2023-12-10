على نغمات «تعيشي يا مصر».. حضور لافت للمرأة أمام لجنة مدرسة العجوزة

«على نغمات تعيشي يا مصر» وقف المئات من المواطنين في صفين امتدا لعشرات الأمتار قبل فتح اللجان الانتخابية في مدرسة الثانوية الإعدادية بنات بالعجوزة، وحضرت المرأة بشكل لافت خاصة السيدات الصغيرات في السن والشباب أيضا من الجنسين.

وبدت مظاهر البهجة والفرحة بين الشباب الذين حضروا بشكل كثيف أمام مقر المدرسة لبدء الدخول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024

وجرى بدء التصويت على انتخابات الرئاسة المصرية 2024 اليوم الأحد 10 والأثنين 11 والثلاثاء 12 من شهر ديسمبر الجاري، لمدة 3 أيام، وحددت اللجنة يوم الأربعاء 13 ديسمبر يوماً للانتهاء من عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة المعنية بشأن كل المسائل المتعلقة بتصويت الناخبين.

الهيئة الوطنية للانتخابات

كما سبق فترة الدعاية الانتخابية إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات المشرفة على انتخابات الرئاسة قائمة نهائية بأسماء المرشحين لسباق انتخابات الرئاسة ورموزهم الانتخابية، وفي تلك القائمة جرى تخصيص اللجنة لرمز «النجمة» للمرشح الرئاسي عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، واختيار رمز «الشمس» للمرشح محمد فريد سعد زهران، وخصُص رمز «النخلة» للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، ورمز «السلم» للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر، وفقا البيان الرسمي الصادر عن الهيئة.