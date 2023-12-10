السيدات يسيطرن على المشهد في الدقائق الأولى للانتخابات: حق البلد علينا

وقفن بالطوابير أمام اللجان الانتخابية، حرصا منهن على الإدلاء بأصواتهن في انتخابات الرئاسة 2024، حيث تواجدن منذ الصباح الباكر قبل بدء اللجان، في طوابير منظمة في مشهد عكس جودة التنظيم ورقي التعامل.

سيدات أمام لجان انتخابات 2024

عبير أحمد، واحدة من بين السيدات اللاتي حرصن على التواجد مبكرا أمام إحدى لجان انتخابات محافظة البحيرة، أكدة لـ«الوطن»، أنها حرصت على الإدلاء بصوتها مبكرا قبل الزحام، لكنها وجدت عشرات المواطنين يقفون في طوابير أمام اللجان: «قلت أروح انتخب بدري عشان ولادي قبل الزحمة، لقيت طابور طويل جدا لكن منظم وحاجة تفرح».

سعادة انتابت «عبير» خلال الإدلاء بصوتها: «حق البلد علينا لازم نشارك عشان ولادنا ومستقبلهم، مش مهم تختار مين المهم تنزل تشارك، اعرف إن ده مستقبل أنت بتختاره بإيدك، فمترجعش تندم على اختيارك، اختار صح، ارسم خريطة مستقبلك ومستقبل ولادك».

اصطحبت والدتها وزوجة شقيقها مبكرا إلى لجان الانتخابات حرصا منهن على التصويت وممارسة حقهن الدستوري، هي أمنية عبدالفتاح، البالغة من العمر 24 عاما: «صحيت ماما ومرات أخويا بدري عشان نروح ندلي بأصواتنا، ده واجب وطني وحق من حقوقنا مش لازم نفرط فيه، ودا حق البلد علينا، ولقينا الطوابير منظمة جدا».

انتخابات الرئاسة 2024

حشود كبيرة من السيدات أمام اللجان الانتخابية في الدقائق الأولى من بدء التصويت، تفاجأت بها مروة راغب، إحدى الفتيات من كفر الشيخ: «أنا تفاجأت بالطوابير الطويلة وأن السيدات مسيطرة على المشهد كدة، الست المصرية عظيمة ودايما بتثبت إنها قد المسؤولية، المشهد اللي شوفته النهارده قد إيه في وعي ورقي، الستات نازلة ومتحملة وواقفة في طوابير عشان تمارس حقها الانتخابي».

انتخابات الرئاسة 2024، انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحا في كافة محافظات مصر، وشهدت اصطفاف مواطنون أمام اللجان مبكرا للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسا للجمهورية.