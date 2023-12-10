سنة أولى انتخابات.. شباب عن مشاركتهم في اختيار رئيس مصر: «إحساس بالمسؤولية»

سعادة كبيرة انتابت الشباب والفتيات الذين يشاركون في الانتخابات للمرة الأولى، إذ وقفوا أمام اللجان الانتخابية قبل بدءها؛ للإدلاء بأصواتهم في أول استحقاق انتخابي منذ استخراج رقم قومي لهم.

«حسيت إني بقيت قد المسؤولية، وإحساسي الحلو خلاني متحمس أشارك في الانتخابات، أشوف شكلها إزاي، يعني إيه أشارك وأحط صوتي، يعني إيه أروح لجنة وأقابل ناس هناك كلها مبسوطة إنها رايحة تنتخب، إني أول مرة انتخاب هتكون اختيار رئيس جمهورية يعبر عن أحلامي»، قالها محمد أحمد البالغ من العمر 18 عاما، مؤكدا على فرحته بالمشاركة لاختيار رئيس الجمهورية.

شباب يشاركون للمرة الأولى في الانتخابات

زهراء عبدالرحمن، واحدة من الفتيات اللاتي ينتخبن للمرة الأولى، حرصت وزميلاتها على التواجد مبكرا أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهن، وفق حديثها لـ«الوطن»: «اتفقت أنا وصحباتي ننزل بدري، نشوف الأجواء عاملة إزاي علشان أول مرة ننتخب، أنا في أولى جامعة ودي أول مرة انتخب فحاسة بسعادة وإني بقيت قد المسؤولية، بقى ليا صوت انتخابي».

استيقظ مبكرا للاستعلام عن لجنته الانتخابية، وبعدها توجه إلى لجنته للإدلاء بصوته للمرة الأولى في حياته، معبرا عن سعادته بالمشاركة، هو محمود عزالدين البالغ من العمر 18 عاما والذي يدرس بإحدى كليات التربية الرياضية: «مكنتش مصدق أن أول انتخابات هشارك فيها هتكون رئاسة الجمهورية، فرحان إني هختار رئيسي».

شاب يوجه رسالة للمساركة في الانتخابات

رسالة وجهها «عزالدين»، إلى الشباب، طالبا فيها نزولهم ومشاركتهم لرسم مستقبلهم: «لازم تنزلوا دا واجب وطني، اختاروا رئيسكم علشان دا مستقبلكم وعلشان ولادكم، اختاروا صح علشان تقدروا تحسوا بتغيير وتعيشوا حياة كريمة».

ليلى شرف، البالغة من العمر 18 عاما، حرصت على الاستيقاظ مبكرا للذهاب إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوتها في أول مرة: «فرحة كبيرة أول مرة انتخب، والمعاملة راقية في اللجان».

وانطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 بجميع محافظات مصر، في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، والتي ستعقد على مدار ثلاثة أيام.