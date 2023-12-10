متطوعون أمام «الفنون الجميلة»: نساعد الناخبين لمعرفة لجانهم

على مقربة من البوابة الرئيسية للمقر الانتخابي بكلية الفنون الجميلة في الزمالك بالقاهرة، جلس 7 من الشباب المتطوعين فوق كراسي خشبية مستخدمين اللاب توب، فيما اصطف أمامهم عدد من المواطنين للاستعلام عن لجانهم الانتخابية داخل المدرسة.

ويقول محمد صلاح، 22 سنة، أحد سكان محافظة الجيزة، إنه يتواجد أمام اللجنة منذ الثامنة صباحا لمساعدة الناخبين من خلال توجيههم إلى لجنتهم الانتخابية داخل المدرسة.

وأضاف في حديثه لـ«الوطن»: «إحنا متطوعين وبنساعد الناس من خلال الاطلاع على بطاقتهم الشخصية ومعرفة المقار الانتخابية.. بنوفر عليهم وقت ومجهود عشان يقدروا يشاركوا في التصويت بسهولة».

وشهدت لجان منطقة الزمالك في القاهرة توافد المواطنين قبل نصف ساعة من بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

واصطف عشرات المواطنين من مختلف الأعمار في انتظار فتح باب اللجان وبدء عملية التصويت، في الساعة التاسعة، فيما حمل المواطنون أعلام مصر ورددوا الأغاني الوطنية.