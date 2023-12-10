بدء التصويت بلجنة مدرسة المنارة بمدينة نصر في أول أيام الانتخابات الرئاسية

بدأ منذ قليل، التصويت في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة المنارة بنين عربي ولغات بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وشهدت مقرات لجان مدينة نصر استعدادات أمنية مكثفة في محيط جميع اللجان الانتخابية، وسط اصطفاف المواطنين قبل موعد فتح اللجان حرصا منهم على الإدلاء بأصواتهم وحقهم الدستوري بالانتخابات الرئاسية 2024.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، حثت المواطنين على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث نشرت الكثير من الفيديوهات التوعوية على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، وحثت الفيديوهات على أهمية المشاركة متضمنة عبارات «الانتخابات الرئاسية 2024 خطوة .. إنت هتمشيها»، و«الانتخابات الرئاسية 2024 أكيد .. تقدر .. تغير»، و«إحنا الفكرة، إحنا حكاية، إحنا بطولة شارك .. صوتك هيوصل!».

كما وفرت الهيئة آلية معرفة اللجنة الانتخابية من خلال الهاتف المحمول بالاتصال على رقم 5151، أو إرسال الرقم القومي على نفس الرقم.