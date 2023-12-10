وزير العدل: حجم حضور «غير مسبوق» في الساعة الأولى من التصويت بانتخابات الرئاسة

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الانتخابات الرئاسية، استحقاق دستوري واجب وحق لكل مصري، مضيفا بعد الإدلاء بصوته في لجنة بالقاهرة: «نحن في الساعة الأولى لبداية السباق الانتخابي، ومع ذلك لأول مرة أشوف هذا الحجم من الحضور في الساعة الأولى».

أضاف وزير العدل، في تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسي، على قناة «صدي البلد»: «ندعو كل المصريين إلى الحضور والإدلاء بأصواتهم على مدار الأيام الثلاثة، والهيئة الوطنية أتاحت كل التيسيرات».

أوضح: «القاضي موجود لغاية آخر مواطن أمامه حتى يدلي بصوته، طول ما فيه مواطن داخل اللجنة، فإن القاضي ملتزم أن ينتهي المواطن من الإدلاء بصوته، وبعد ذلك يقوم بإغلاق اللجنة».

وتابع: «إحنا بنراهن على وعي الشعب المصري، وإنه هيختار من يستطيع أن يقود البلد، خلال الفترة المقبلة، بكل تحدياتها وبكل طموحاتها، نثق في اختيار الشعب المصري، واللي الشعب يختاره كلنا هنكون وراه، كتلة صلبة واحدة في مواجهة أي تحد يواجه الدولة».