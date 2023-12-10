«رضا» سبعينية تشارك في الانتخابات: «بصوت من أيام عبدالناصر عشان مستقبل البلد»

«رضا» سيدة سبعينية حرصت على النزول مبكرا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وأداء واجبها الوطني رغم من تعبها، وطلبت من ابنها مساعدتها للوصول إلى لجنتها الانتخابية.

سيدة تدلي بصوتها رغم تعبها

حب الوطن، دفع رضا إبراهيم، 70 عاما، لنسيان آلامها والمشاركة في الواجب الوطني والإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وكل ما تفكر فيه هو الأمانة الوطنية، وواجبها تجاه بلدها، قائلة لـ«الوطن»: «أنا نزلت علشان خاطر بلدي، بلدي محتاجاني انزل متأخرش عنها، بالذات لما تكون بلدي في تقدم وازدهار، وبقت من أحسن بلاد العالم، وهي من أحسن بلاد العالم، إن شاء الله تبقى أحسن وأحسن وإحنا في ضهرها».

المشاركة في الانتخابات من أيام عبدالناصر

لم تنس السيدة التي تخطت السبعين عاما الإشادة بما وصلت إليه البلاد من تقدم وازدهار، فقد عاصرت حقب زمنية مختلفة، شهدت فترة جمال عبدالناصر وكانت حينها طفلة، ثم السادات مرورا بمن لحقوه من رؤساء حتى وصلت إلى الآن: «عاصرت جمال، ومن بعد 30 يونيو البلد في تقدم غير عادي، عشان كدا جاية عشان نحافظ على اللي إحنا وصلنا ليه، وأقف جنب بلدي».

فترة التصويت بالانتخابات الرئاسية داخل مصر

وانطلق التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، اليوم ويستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لمدة 3 أيام، وحددت اللجنة يوم الأربعاء 13 ديسمبر للانتهاء من عملية الفرز، وإرسال المحاضر للجان العامة المعنية بشأن كل المسائل المتعلقة بتصويت الناخبين.