مسن يشارك في الانتخابات الرئاسية على كرسي متحرك: «جيت من 6 الصبح»

رغم صعوبة حركته وكبر سنه، إلا أن المواطن محمد مكرم صاحب الـ64 عامًا، الذي فقد قدميه، حرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوته، بمساعدة إحدى جيرانه التي استند عليها للوصول إلى لجنته الانتخابية في البساتين.

ثابت يحرص على المشاركة كل عام

ثابت محمد مكرم، ابن مركز البساتين، محافظة القاهرة، حرص على القدوم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 بكرسي متحرك، ويقول لـ«الوطن»: «أولادي كلهم في الشغل بس أنا صممت أجي، علشان أنتخب، يا رب تعيش مصر».

ماراثون الانتخابات يستمر 3 أيام

وكست الفرحة ملامح الرجل ليكن صاحب بصمة في الانتخابات: «لسه مستني إني أدخل أنتخب وجاي هنا من الساعة 6 الصبح».

وبدأ الماراثون الانتخابي لها في أول أيامها، وتستمر على مدار 3 أيام متواصلة تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران، رمز الشمس، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رمز السلم.