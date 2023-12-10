مواطن من أمام لجنة انتخابية في المنيل بالقاهرة: التصويت مسؤولية الجميع

توافد عدد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية رافعين علم مصر، الذي يعبر عن الهوية والكرامة والوطنية والانتماء، يبعثون برسالة إلى العالم من خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وشعارهم «تحيا مصر، سلامًا عليكِ يا أرض النيل، أنتِ التي خاطري وفي دمي».

الانتخابات الرئاسية 2024

ارتدت شوارع مصر وعاصمتها القاهرة أبهى ثوبها، وتحلَّت بألوان العلم المصري الذي يزين مقار اللجان الانتخابية، لتعبير المصريين عن رأيهم، في مشهد يؤكد الديمقراطية التي تعيشها المحروسة، في مشاهد وأجواء احتفالية بمدرسة الشهيد محمد جمال، وفي صورة عائلية أكد محمود مصطفى، البالغ من العمر 60 عامًا، وأخيه التوأم، أنه يشعر وكأنه يمتلك مسؤولية مصر فوق عاتقه بالمشاركة في الانتخابات.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني

من منطقة المنيل أتوا حاملين أكواب الشاي خاصتهم لتناولها وهم يستمتعون في انتظار الإدلاء بأصواتهم، وقال «خالد مصطفى»: «بحب أشارك أنا ومحمود من وإحنا صغيرين، وبتمنى كل المصريين تشارك، لأن صوتهم أمانة».

وشهدت اللجنة إقبالًا كثيفًا من الناخبين على اختلاف فئاتهم العمرية، الذين اصطفوا منذ الساعات الأولى في الصباح في انتظار بدء عملية التصويت، للإدلاء بأصواتهم.

الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء، وتشمل القائمة الانتخابية 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، هم عبد الفتاح السيسي، فريد زهران، عبدالسند يمامة، وحازم عمر.