رنا سماحة تكشف عن سبب تأخر طرح ألبومها الغنائي

تستعد الفنانة رنا سماحة، لنشاط مكثف خلال الفترة الحالية، يشمل طرح ألبومها الجديد والذي تم تأجيله أكثر من مرة بسبب الأحداث الجارية في غزة، وسقوط آلاف الشهداء غالبيتهم من الأطفال على يد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

ألبوم رنا سماحة

وأشارت الفنانة رنا سماحة، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن موعد طرح أحدث ألبوماتها الغنائية مرتبط بمدى تصاعد الأحداث المؤسفة في غزة والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، ولذلك تم تأجيله، وأعمل على بعض التفاصيل الخاصة بأغاني الألبوم تمهيدًا لطرحه في أقرب وفت إذا شاءت الظروف ذلك.

سبب التأجيل

وشددت على صعوبة طرح أي أغنيات الفترة الحالية بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان غزة واستشهاد الآلاف من النساء والأطفال والشباب والشيوخ، وجرائم قصف المستسفيات والمنازل والمنشآت العامة.

أول أغنية في الألبوم

وأشارت إلى أن أولى الأغنيات التي من المقرر طرحها تحمل اسم «هى عاملة عبيطه» من كلمات أحمد حسن روؤل، وألحان سامر أبو طالب، و توزيع خليل وشندي، وإخراج حسام مجدي.