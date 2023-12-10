طوابير من الناخبين بالمرج في الساعة الأولى من التصويت بالانتخابات الرئاسية
كتب:
عبده أبوغنيمة
10:03 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
جانب من الناخبين بالمرج
شهدت الساعة الأولى لفتح باب التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، في المرج، إقبالا كبيرا إذ اصطف الناخبون في طوابير امتدت لنحو 10 أمتار.
عدد الناخبين في المرج 500 ألف
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في المرج، نحو 500 ألف ناخب، جرى توزيعهم على نحو 48 لجنة فرعية موجودة في 19 مقرا انتخابيا، بينها 2 جرى تخصيصها للمواطنين المغتربين.
وتضم دائرة المرج الانتخابية مناطق المرج والبركة وكفر الشرفا وكفر الباشا وكفر أبوصير ومؤسسة الزكاة.
إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر 2023
وبدأت اليوم الانتخابات الرئاسية في داخل مصر، ويستمر التصويت حتى 12 ديسمبر الجاري، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر الجاري.