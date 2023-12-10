شاب من ذوي الهمم يحيي الناخبين بالسلام الجمهوري أمام لجنة في العباسية

حرص شاب من ذوي الهمم على التواجد منذ الدقائق الأولى لفتح اللجان الانتخابية بمنطقة العباسية، وأحيا الناخبين بالسلام الجمهوري، تعبيرًا عن فرحته الشديدة ببدء العملية الانتخابية.

ظل الشاب واقفًا أمام باب لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل، يستقبل الناخبين ويمنحهم التحية، فيما حصل على مساعدة ودعم الجميع من الذين توافدوا على اللجان في الانتخابات الرئاسية منذ الساعات الأولى.