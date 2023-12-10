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انتخابات المصريين بالداخل

شاب من ذوي الهمم يحيي الناخبين بالسلام الجمهوري أمام لجنة في العباسية

كتب:

ندى قطب
10:46 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

حرص شاب من ذوي الهمم على التواجد منذ الدقائق الأولى لفتح اللجان الانتخابية بمنطقة العباسية، وأحيا الناخبين بالسلام الجمهوري، تعبيرًا عن فرحته الشديدة ببدء العملية الانتخابية.

ظل الشاب واقفًا أمام باب لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل، يستقبل الناخبين ويمنحهم التحية، فيما حصل على مساعدة ودعم الجميع من الذين توافدوا على اللجان في الانتخابات الرئاسية منذ الساعات الأولى.

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