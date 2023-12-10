«بالأعلام المصرية».. حضور مميز للأطفال في الانتخابات الرئاسية 2024

حرصت العديد من الأمهات على اصطحاب الأطفال للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، لتعليمهم وتوعيتهم بأهمية هذا العرس الانتخابي وواجبهم الوطني، فهم مستقبل هذا البلد، وظهر الأطفال أمام مدرسة الشهيد جمال محمد بمنطقة المنيل رافعين الأعلام المصرية وعلامات الفرحة تسيطر عليهم.

سيدة تصطحب أطفالها في الانتخابات.. واجب وطني

«لازم نعرفهم معنى الانتخاب إني إزاي اختار رئيسي ومستقبلي»، وفقا لما ذكرته إسراء طلعت في حديثها لـ« الوطن»، موضحة: كل مرة بيكون فيها انتخابات لازم باخدهم ويعرفهم أهمية الانتخابات إيه وده واجب وطني عليهم».

في سياق متصل، عبرت زينب محمد عن مدى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وضرورة اصطحاب أطفالها معها.

«ده حدث كبير ومهم في تاريخ بلدنا ومصر تستحق أني ننزل عشان نشارك بصوتنا وأطفالنا لازم يعرفوا أهمية الحدث ده»، اختتمت الأم حديثها عن المشاركة في الحدث مؤكدة حرصها على تعويد أولادها على المشاركة السياسية دائما.

الأمر نفسه فعلته «منى علي» مع أطفالها الثلاثة، حيث حرصت على اصطحابهم معها إلى اللجنة الخاصة بها في منطقة المنيل لتعويدهم على المشاركة المجتمعية، وحسب قولها: «أول مرة يحضروا انتخابات رئاسية وكان لازم أخدهم معايا عشان يتعودوا».

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة التاسعة ومساء وسط مشاركة عدد كبير من المواطنين وكما أنها تستمر لمدة 3 أيام.