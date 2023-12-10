انتظام عملية التصويت في انتخابات الرئاسة بالمنيا.. 3 لجان للوافدين

انتظمت عملية تصويت الناخبين داخل 508 مراكز انتخابية في الساعة الأولى من فتح اللجان داخل محافظة المنيا.

تجهيز 3 لجان للوافدين

وجهزت محافظة المنيا اللجان الانتخابية البالغ عددها 508 مراكز انتخابية باجمالى 585 لجنة فرعية تستقبل 3 مليون و689 ألف و5 ناخبين من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى تجهيز 3 لجان للوافدين، وهي مجمع مراكز التدريب المهني بالمطاهرة، ومدرسة كير بملوي، ونادي المنيا الرياضي.

ووفرت محافظة المنيا كل وسائل الراحة للناخبين والمشرفين على الانتخابات الرئاسية 2024، والتى تستمر علي مدار 3 أيام من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء على مستوى الجمهورية.

كراس متحركة لذوي الاحتياجات

وتم تخصيص مقاعد ومظلات وساحات انتظار وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بكافة المراكز الانتخابية والتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص أماكن مؤمنة للصناديق، وتوفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للمشاركين في العملية الانتخابية.

ورفعت محافظة المنيا درجة الاستعداد بالمستشفيات، وتم التنسيق مع مرفق الإسعاف والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتعامل مع أية حالات طارئة.