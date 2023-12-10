كاتب صحفي: الرهان على الوعي المصري يربح دائما

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الرهان على الوعي المصري دائمًا رابح، إذ يتجلى الوعي في مختلف المِحن والأزمات وحتى في التوقيتات المهمة التي تستدعي وجود اصطفاف شعبي.

وأشار «رائف» إلى أن ما يحدث الآن في انتخابات الرئاسة 2024 هو اصطفاف الوعي الجمعي المصري خلف الدولة من أجل الحفاظ على المستقبل، وهذا نتاج جهد كبير لما حققته الدولة خلال السنوات الماضية سواء من خلال الاستقرار أو محاربة الفكر المتطرف، فضلًا عن البناء السياسي للدولة وفتح المجال للأحزاب والمجتمع المدني. أو حتى على الصعيد التنموي والبناء والتعمير.

أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية

وأضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن كل الأمور سالفة الذكر أيقظت الوعي المصري، وجعلت المواطن يدرك أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن أهمية القرار السياسي فبدونه لا يمكن اتخاذ أي قرار يتعلق بالاقتصاد أو التنمية، إذ إن كل تلكح الأمور تحتاج إلى قرار سياسي في البداية.

وتابع، أن إدلاء المواطن اليوم بصوته واختياره رئيس له يشكل القرار السياسي الذي يقود الدولة المصرية خلال الـ6 سنوات القادمة، ويضمن له الأمن والاستقرار ونمو الاقتصاد والازدهار، ويعزز العلاقات الخارجية وغيرها من الأمور.

وعي كبير تشكل لدى المواطن خلال السنوات الماضية

وأكمل: «هناك وعي كبير تشكل لدى المواطن خلال التسع سنوات الماضية، وهذا الجهد ساهم فيه أيضا القوى الناعمة المصرية»، مشيرا إلى أن الأمور والأحداث السابقة أثرت في الوعي الجمعي المصري، وأصبح المواطن لا يتأثر بالأكاذيب.