انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 في 82 لجنة بالوادي الجديد

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إذ فتحت اللجان الفرعية أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية، في تمام الساعة 9 صباحًا، والمقرر إجراؤها على مدار 3 أيام في على مستوى الجمهورية.

بدء التصويت في اللجان

وشهدت اللجان الفرعية بمحافظة الوادي الجديد، وعددها 82 لجنة، فتح محضر تسلم القضاة، أعمال اللجان الفرعية، وبدء فتح المظاريف الخاصة بأوراق الإدلاء بالأصوات، وتسلم الحبر الفسفوري لبدء استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع.

تأمين اللجان الانتخابية

وكثفت قوات الأمن من تأمين اللجان من الخارج والداخل، وذلك وفق المتبع في كل استحقاق انتخابي في مصر، كما استعدت اللجان الفرعية بالوادي الجديد للانتخابات، بتواجد الوكلاء باللجان منذ الساعة الثامنة صباحًا قبل بدء التصويت الفعلي، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية تحسبا لأي طارئ.

وخصصت المحافظة 82 لجنة فرعية منها 7 لجان للوافدين، وبلغ إجمالي أعداد الناخبين بالمحافظة 188 ألفًا و12 ناخبًا، موزعين على 67 مركزًا انتخابيًا و5 لجان عامة.