«عبدالبر» يدلى بصوته على «كرسى متحرك»: «عشان مستقبل أولادنا»

على كرسي متحرك، قطع السبعيني عبدالبر السيد، مسافة من منزله حتى لجنته الانتخابية في الجمالية بمحافظة القاهرة، ليدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024، متمسكًا بحقه الدستوري، ليختار رئيسًا للجمهورية، وفق حديثه لـ«الوطن».

انتخابات الرئاسة 2024

«الإعاقة مش هتمنعني من ممارسة حقي الدستوري، ومش هتمنعني من اختيار رئيسي اللي هيمثلني لسنين جاية وهيرسم خريطة مستقبل لبلدنا اللي اتعمل فيها كتثير واللي لسة محتاجة كتير»، قالها «عبدالبر» معبرًا عن سعادته بمشاركته في الانتخابات، مشيدًا بالتنظيم أمام اللجان.

بمجرد وصول الرجل السبعيني إلى باب لجنته بالجمالية، تسابق أفراد الشرطة على مساعدته وإدخاله إلى داخل اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوته الانتخابي: «بصراحة تنظيم ورقي مفيش بعد كدة، من أول ما وصلت عند البوابة رجال الشرطة كانوا بيتسابقوا علشان يساعدوني، في مشهد محترم، شكرتهم على جهدهم سواء اللي بيعملوه لحفظ الأمن والأمان أو مساعدة كبار السن».

رجل مسن يشارك في انتخابات 2024

وحرص الرجل الذي يبلغ من العمر 72 عاما، على التواجد مبكرا أمام اللجنة للإدلاء بصوته حرصا منه على مستقبل ولاده وأحفاده: «لازم كلنا نشارك علشان مستقبل ولادنا وأحفادنا، هتخسر إيه لو نزلت مارست حقك الدستوري واختارت رئيسك بإرادتك الحرة؟.. اختار صح علشان مترجعش تشتكي، الاختيار الصحيح هيضمنلك حياة محترمة ومستقبل أفضل».

الإدلاء بصوته لم يتسغرق 5 دقائق وفق الرجل السبعيني، حيث استقبله رئيس اللجنة الانتخابية بترحاب شديد: «التصويت مخدش 5 دقايق، رئيس اللجنة استقبلني وبحث عن اسمي من خلال بطاقتي وجهز الورق وحطيت صوتي وراء الستارة، وحطيت صوتي في سرية تامة».

رسالة وججها الرجل السبعيني للشباب قائلا: «انزلوا وشاركوا بحرية، اختاروا رئيسكم في سرية، اختيارك خاص بيك مش بحد تاني، لكن صوتك هيفرق، لو كل واحد قال وأنا صوتي هيفرق في إيه؟ يبقى محدش هينزل، صوتكم أمانة وواجب وطني انزلوا وشاركوا واختاروا رئيسكم».