«آمال» تصطحب ابنتها للتصويت في الانتخابات الرئاسية بأسيوط (صورة)

اصطحبت آمال كامل أحمد ابنتها سما صبري، الطالبة بالمرحلة الابتدائية، لمشاركتها في الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة مدرسة الفاروق عمر بحي شرق أسيوط، قائلة «علشان بنتي تعرف مصر الحلوة».

غرس الديمقراطية وحرية التعبير

وقالت آمال كامل لـ«الوطن»، إنها قررت أن تأتي للمشاركة في الانتخابات والمشاركة في حقها الدستوري والقانوني، من أجل استقرار الوطن، وأن تكون ابنتي شاهدة على الاختيار واختيار مستقبل أفضل، وأن تعرف معنى الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والاختيار والديمقراطية التي حققتها مصر.

زحام وطوابير أمام اللجان الانتخابية

وشهدت اللجان الانتخابية بمدينة أسيوط، زحام وطوابير للمواطنين والسيدات امام المقار الانتخابية، للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انتظام العملية الانتخابية بجميع اللجان الانتخابية وفتحت ابواب التصويت أمام المواطنين منذ الساعة التاسعة صباحا وان غرفة العمليات في منعقدة بشكل متواصل.

يذكر أن محافظة أسيوط تضم 451 لجنة فرعية، بـ402 مركزا انتخابيا، موزعة على 15 لجنة عامة، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و955 ألفا و21 ناخبا لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، وتكليف رؤساء المراكز والمدن بمراجعة سيارات الإسعاف والإطفاء والاطمئنان على جاهزيتها في نقاط التمركزات الخاصة بها لمواجهة أي طارئ.