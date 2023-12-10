الحاجة هنية تصطحب جارتها للتصويت في الانتخابات: «صوتنا مهم ومؤثر»

حبهما لبلدهما قادهما إلى النزول إلى الانتخابات رغم كبر سنهما، إلا أنهما أصرتا على المشاركة الإيجابية في أول أيام الانتخابات الرئاسية، أملًا في مستقبل باهر للبلاد.

الحاجة هنية وجارتها أدلتا بصوتهما حبا في الوطن، معقبة: «جايين عشان مصر»، هكذا عبرت كل من الحاجة هنية سليمان ومنى السيد سلامة، اللتان تدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية بأول أيام الإنتخابات الرئاسية، إذ أن عشقهما لتراب الوطن، طغى على كبر سنهما وعدم قدرتهما على السير لمسافات طويلة، إلا أنهما وقفتا منذ الثامنة صباحا، تنتظرا لحظة التصويت في العرس الانتخابي، وعلى ألحان الموسيقى الوطنية بدت ملامحمها يكسوها السعادة والفرحة: «إحنا نازلين وجايين من الصبح عشان حبنا لبدلنا وشاييفن إن رغم إننا كبار في السن إلا إن صوتنا مهم ومؤثر».

الانتخابات الرئاسية

وظهر كبار السن بكثافة كبيرة في أول أيام الانتحابات الرئاسية 2024، ليدلوا بأصواتهم بشكل إيجابي حرصا على رفعة الوطن وشأنه.