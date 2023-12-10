إقبال السيدات على لجان الانتخابات بالمحافظات: ارسموا مستقبل أولادكم (صور)

توافد عدد كبير من المواطنين على لجان الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتصدر المشهد عدد كبير من السيدات اللاتي حرصن على التواجد مبكرا أمام اللجان.

تصدر السيدات المشهد في الوادي الجديد

في الوادي الجديد ظهرت السيدات داخل وخارج المقار الانتخابية، إذ حرصن على النزول والمشاركة لممارسة حقهن الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية القادم.

مشاركة السيدات في شرم الشيخ بالانتخابات

وفي شرم الشيخ، توافدت السيدات على لجان الاقتراع المختلفة في المدارس، حيث شهدت لجنة مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية بمدينة شرم الشيخ، إقبالا من مواطنات المحافظة للإدلاء بأصواتهن في الاستحقاق الرئاسي.

وقالت شيرين الهواري، عضو المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، إن إقبال المرأة السيناوية على لجان الاقتراع شرف على رؤوس أهالي سيناء بأجمعها، حيث أنها لا تقل وطنية عن باقي النساء من المحافظات الأخرى.

كما أكدت عنيزة بريك، من سيدات قبيلة المزينة بمدينة شرم الشيخ، نقوم بحشد بعضنا للمشاركة في العرس الانتخابي، فكيف لا يكون لنا دور في الحياه السياسية، فهنا أرضنا ووطنا الذي يجب علينا الحفاظ عليه.

وقالت النائبة فضية سالم، إنه منذ فتح اللجان الانتخابية، شهدت اللجان توافدا ملحوظا للسيدات، وهذا نابع من الوعي الذي أحدثته مشاركتهم بالانتخابات السابقة.

سيدات الدقهلية في المقدمة

وفي الدقهلية لم يختلف الوضع كثيرا، حيث تقدمت السيدات صفوف المشاركين في التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث قالت وفاء محمد، مواطنة بالدقهلية، إنها جاءت من أجل الإدلاء بصوتها والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالدقهلية، مؤكدة أن التصويت حق كل مواطن «انزل وشارك في الانتخابات الرئاسية».

وأشارت ضحى إبراهيم، من الدقهلية، إلى أنها جاءت رفقة العديد من السيدات من أجل التصويت في الانتخابات الرئاسية، «شاركوا لأن ده حقكم ساندوا في رسم مستقبل الوطن، ومستقبل أولادكم، ده واجب عليكم».