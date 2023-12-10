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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس «زراعة وري النواب» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

كتب:

يسرا البسيوني
11:28 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
النائب هشام الحصري يدلي بصوته

النائب هشام الحصري يدلي بصوته

أدلي النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمدرسة ميت غراب الابتدائية بمسقط رأسه بقرية ميت غراب بمركز السنبلاوين في الدقهلية.

وقال النائب هشام الحصري، في بيان، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ودستوري على كل مواطن له حق التصويت في الانتخابات.

وثمن ما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات وتجهيزات للعملية الانتخابية، وضمان الشفافية والحيادية ونزاهة العملية الانتخابية.

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بقلم يسرا البسيوني