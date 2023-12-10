رئيس «زراعة وري النواب» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلي النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمدرسة ميت غراب الابتدائية بمسقط رأسه بقرية ميت غراب بمركز السنبلاوين في الدقهلية.

وقال النائب هشام الحصري، في بيان، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ودستوري على كل مواطن له حق التصويت في الانتخابات.

وثمن ما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات وتجهيزات للعملية الانتخابية، وضمان الشفافية والحيادية ونزاهة العملية الانتخابية.