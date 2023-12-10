الشيخ أسامة الأزهري يدلي بصوته في مدرسة «فاطمة عنان» بالتجمع الأول

أدلي الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، بصوته، في المقر الانتخابي بمدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة، بالتجمع الأول.

وقال «الأزهري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن العملية الانتخابية الحالية إحدى أهم الانتخابات التي تديرها القيادة السياسية في وقت متأزم عالميا بما تشهده المنطقة العربية من مشكلات جسام، منها ما يحدث في فلسطين، الأمر الذي يدفع ويحث المواطنين على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والادلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر القادم.

وأكّد الأزهري، في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، أنَّ التصويت في الانتخابات أحد أهم الواجبات الوطنية في ظل ظروف سياسية وإقليمية شديدة التعقيد ووضع متأزم للقضية الفلسطينية.

وأوضح مستشار الرئيس أنَّ الواجب الوطني الأول أن يبادر كل مصري بالمشاركة الإيجابية والتوجه للمقار الانتخابية للأداء بصوته في الانتخابات الرئاسية، والاعتزاز بهذا الاستحقاق الدستوري والوطني، مجددًا دعوته إلى الشعب المصري بأهمية مشاركتهم الإيجابية والفعالة في التصويت بالانتخابات، مؤكّدًا أنَّها واجب وطني وواجب أخلاقي.

فترة التصويت بالانتخابات الرئاسية داخل مصر

وجرى بدء التصويت على انتخابات الرئاسة المصرية 2024 يوم الأحد 10 والأثنين 11 والثلاثاء 12 من شهر ديسمبر الجاري، لمدة 3 أيام، وحددت اللجنة يوم الأربعاء 13 ديسمبر يوما للانتهاء من عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة المعنية بشأن كافة المسائل المتعلقة بتصويت الناخبين.