«أحمد» يصوت في الانتخابات على كرسي متحرك: «مصر بتفرح»

يجلس على كرسي متحرك نظرًا لكبر سنه، ورغم ذلك جاء أحمد سيد البالغ من العمر 70 عامًا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلًا: «أنا عندي 70 سنة يعني كبير في السن مش صغير ونزلت كتير أوي شاركت في الانتخابات الرئاسية الفترات اللي فاتت ولازم كلة ينظر يشارك بغض النظر».

وعند سؤاله عن رأيه في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية قال: «الإقبال كبير من الساعة 7 والناس قاعدة على أبواب اللجان مستنيها تفتح علشان يصوتة فإحنا النهارده في فرح مش انتخابات الناس كلها جاية تنتخب وفرحانة معاهم أطفالهم كمان»

التصويت في الانتخابات الرئاسية

كما نصح أحمد سيد المواطنين بأهمية الذهاب للتصويت بالانتخابات الرئاسية على مدار الثلاثة أيام قائلًا: «لازم كله ينزل شارك في الانتخابات وخصوصاً الشباب لأنهم مستقبل البلد».