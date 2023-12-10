رئيس لجنة الخطة بـ«النواب»: الشعب حريص على المشاركة في الانتخابات

قال النائب مصطفى سالم، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والشعب المصري يسطر اليوم مشهدا ديمقراطيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الانتخابات الرئاسية 2024 مختلفة عن غيرها: «ما نشهده اليوم مفرح للغاية، إذ يحرص الجميع على حضور اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر والمشاركة، فالشعب المصري لديه وعي كبير».

وشدد على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأنه استحقاق دستوري وواجب وطني، وعلى الجميع الخروج إلى صناديق الانتخاب لاختيار المرشح.