مسن يدلي بصوته في الجيزة: «حضرت عصر عبدالناصر وبعلم أحفادي حب الوطن»

على كرسي متحرك حضر مسن تسعيني بلغ من العمر أرزله، كان يدفعه فرد شرطة أمام مدرسة الثانوية بنات في العجوزة للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال المسن محمود جمال إنه سعيد لأنه حضر وأدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية، مضيفا: «لازم نعرف كويس نعمة الوطن، ونحافظ على مصر إحنا شايفين اللي بيحصل في الوطن العربي لازم نحمي بلدنا ونحافظ عليها من أي مخاطر».

وأضاف المسن القعيد: «أنا حضرت عهد عبد الناصر ومن يومها وأنا بحضر أي انتخابات وأولادي وأحفادي كمان عشان حب الوطن لازم كلنا نعلمه لأولادنا».

ويجرى بدء التصويت على انتخابات الرئاسة المصرية 2024 يوم الأحد 10 والأثنين 11 والثلاثاء 12 من شهر ديسمبر الجاري، لمدة 3 أيام، وحددت اللجنة يوم الأربعاء 13 ديسمبر يومياً للتهاء من عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة المعنية بشأن كافة المسائل المتعلقة بتصويت الناخبين.

كما سبق فترة الدعاية الانتخابية إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات المشرفة على انتخابات الرئاسة قائمة نهائية بأسماء المرشحين لسباق انتخابات الرئاسة ورموزهم الانتخابية، وفي تلك القائمة جرى تخصيص اللجنة لرمز «النجمة» للمرشح الرئاسي عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، واختيار رمز «الشمس» للمرشح محمد فريد سعد زهران، وخصُص رمز «النخلة» للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، ورمز «السلم» للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر، وفقا البيان الرسمي الصادر عن الهيئة.