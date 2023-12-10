زوجان يلتقطان صورة بالحبر الفسفوري في الانتخابات: «لحظة ترسم مستقبل مصر»

أمام مدرسة أبوحمر الإعدادية بمحافظة الغربية، حرصت راوية ياسين، وزوجها على التقاط صورًا مع الحبر الفسفوري بعد الإدلاء بصوتيها في انتخابات الرئاسة 2024، وخلفهما لافتة كُتب عليها «علشانك يا مصر كلنا هنشارك»، مؤكدة أنهما جاءا مبكرًا إلى اللجنة لممارسة حقهما الدستوري في اختيار رئيسا للجمهورية.

انتخابات الرئاسة 2024

«بنوثق اللحظة الحلوة اللي بتدل على رسم مستقبل مصر، وعلشان ولادنا يبقوا عارفين إن دا واجبهم لازم يعملوه»، بهذه الكلمات عبرت «راوية»، عن سعادتها، مؤكدة أنها حرصت وزوجها على ذلك كتوثيق للحظة فضلا عن تعليم أبنائهما المشاركة في الانتخابات والانتماء للبلد: «بنقولهم دا حق عليكم دا بيدل على انتمائكم لبلدكم، كمان لازم يكونوا فخورين إننا بنشارك في اختيار مستقبلهم».

ذكريات كثيرة لـ«راوية» وزوجها، مع المشاركة في الانتخابات، حيث يحرصا على التواجد والتصويت معا: «شاركنا سويا قبل كدة في انتخابات كتيرة آخرها البرلمان وبعدين انتخابات الرئاسة 2018، علشان نكون نماذج إيجابية، وعلشان نقول بلدنا قوية بينا كلنا مش بشخص عن آخر، لازم الكل يشارك ويمارس حقه الدستوري».

زوجان يوجهان رسالة للشباب

رسالة وجهها الزوجان للشباب من أمام اللجنة الانتخابية، مفادها لابد من المشاركة في الانتخابات: «انزلوا وشاركوا علشان خاطر ولادكم ومستقبلكم، ارسموا مستقبل ولادكم بنفسكم، اختاروا صح علشان تشوفوا مشروعات تنموية زي اللي موجودة، وعلشان تحسين جودة الحياة لأولادكم، اعرفوا حقوقكم ومارسوها وكمان دا بيكون دليل على وعيكم اللي بنراهن عليه».