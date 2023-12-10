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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس «خارجية الشيوخ» يدلي بصوته: مشهد الناخبين أمام اللجان صورة مشرفة

كتب:

إسراء سليمان
11:43 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
عفت السادات يدلي بصوته في مصر الجديدة

عفت السادات يدلي بصوته في مصر الجديدة

أدلى الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بصوته الانتخابي في مدرسة الشهيد أحمد أمين العشماوي بمصر الجديدة.

«السادات»: العملية الانتخابية «عُرس ديمقراطي»

وقال النائب عفت السادات، بعد الإدلاء بصوته، إن العملية الانتخابية اليوم تعد عُرسا ديمقراطيا يفتخر به المصريون أمام العالم أجمع، وفرصة عظيمة لاختيار من يمثلهم لمدة 6 سنوات مقبلة.

أضاف: «لاحظت تواجدا كبيرا من المواطنين أمام المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وهذه صورة مشرفة لمصر أمام العالم أجمع، نأمل أن تستمر ويشارك جموع المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 على مدار الثلاثة أيام».

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.