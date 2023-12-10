أهالي إمبابة يخرجون للتصويت في مسيرة بالسيارات تحمل أعلام مصر

حرص العديد من المواطنين على الحضور إلى مقر اللجان الانتخابية بعلم مصر، كنوع من إظهار الحب والانتماء لبلادهم، وحث بعضهم البعض على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

وخرج في منطقة إمبابة بالجيزة عدد كبير من المواطنين أثناء توجههم إلى مقار اللجان الانتخابية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024 واختيار رئيس للجمهورية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».