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«بعثة دولية»: ائتلاف «نزاهة» يهدف لتقديم تقارير مستقلة عن مجريات الانتخابات الرئاسية المصرية

كتب:

محمد عزالدين
01:14 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
كوفي كانكام

كوفي كانكام

قال كوفي كانكام، رئيس البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 ورئيس ائتلاف «نزاهة»، إن ائتلاف «نزاهة» يهدف لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية وغيره من القضايا الديمقراطية الأخرى، لافتا أن هذا الائتلاف مكون من 7 منظمات، منها 2 حكومية، وتهدف لتحقيق حقوق الإنسان والسلام والشفافية.

34 عضوية في ائتلاف «نزاهة»

وأضاف «كانكام»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن ائتلاف «نزاهة» يشمل مراقبين من الدول الأوروبية والإفريقية والعربية، وهناك 34 عضوية، وبعض الأعضاء من غانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وصربيا وكوسوفو وكرواتيا وإسبانيا والمغرب وتونس.

وأشار إلى أن الائتلاف يتابع الانتخابات الرئاسية المصرية غدا، وينوي متابعة اللجان كلها التي يبلغ عددها 2000 لجنة، حيث تعقد بها الانتخابات، وسيتفقد الائتلاف اللجان كلها في مصر ولا سيما في الجيزة والإسكندرية والقاهرة والفيوم وبورسعيد وغيرها من المحافظات.

تقارير مستقلة على ما يدار في الانتخابات

وأوضح أن الائتلاف يهدف إلى تقديم تقارير مستقلة بناء على ما يُلَاحَظ على مدار الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية في مصر، وكون الائتلاف خبرة وبناء القدرات للعاملين بالائتلاف.

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