رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

كاتب صحفي: الدولة المصرية لديها قدرات لمواجهة التحديات

كتب:

شروق مراد
12:43 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة

الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إن الدولة المصرية ثابتة راسخة، لديها من القدرات ما يمكنها من مواجهة التحديات، ومن ثم استحقاق الانتخابات الرئاسية، الذي يعتبر خامس استحقاق رئاسي يحتوي على تعددية.

وأضاف «قمحة»، خلال مداخلته على قناة «CBC»، أن مصر أجرت الانتخابات الرئاسية، وهي تعلم ما يحدث في العالم، من غياب العدالة، ونشر العديد من قيم مزدوجة المعايير، التي ظهرت في حرب غزة وحرب روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالاتفاقيات من جانب الدول الكبرى.

 

اقرأ المزيد:

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس «القومي للمرأة» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

وزير الطيران المدني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

وزيرة التعاون الدولي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

وزير السياحة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

الفنانة نادية رشاد تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024
بقلم شروق مراد