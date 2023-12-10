كاتب صحفي: الدولة المصرية لديها قدرات لمواجهة التحديات

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إن الدولة المصرية ثابتة راسخة، لديها من القدرات ما يمكنها من مواجهة التحديات، ومن ثم استحقاق الانتخابات الرئاسية، الذي يعتبر خامس استحقاق رئاسي يحتوي على تعددية.

وأضاف «قمحة»، خلال مداخلته على قناة «CBC»، أن مصر أجرت الانتخابات الرئاسية، وهي تعلم ما يحدث في العالم، من غياب العدالة، ونشر العديد من قيم مزدوجة المعايير، التي ظهرت في حرب غزة وحرب روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالاتفاقيات من جانب الدول الكبرى.