بائعة خضار توزع أعلام مصر على الأطفال أمام لجنة بالمنوفية: «بنحب بلدنا»

قبل فتح لجان الانتخابات بالمنوفية، وقفت سعاد طاهر محمد شراجي، توزع أعلام مصر على الأطفال في محلها المجاور للمجمع الانتخابي بقرية كفر ربيع بمركز تلا، تشجيعا لهم لاختيار رئيس مصر القادم.

الانتخابات فرحة لكل المصريين

«الانتخابات دي فرحة لكل المصريين، لازم كلنا نشارك فيها، حتى الأطفال فرحانين ومبسوطين لما بوزع عليهم علم مصر»، بهذه الكلمات بدأت سعاد طاهر، صاحبة الـ60 عاما، حديثها لـ«الوطن»، مشيرة إلى أنها دائما ما تشارك في الانتخابات أو الاستحقاقات الدستورية الأخرى.

سعاد تعمل في بيع الخضروات

وأشارت إلى أنها تعمل في بيع الخضروات والفاكهة من الساعة السادسة صباحا وحتى انتهاء اليوم، لتربية أولادها الثلاثة بعد وفاة زوجها.

وأوضحت أن مصر تحتاج من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية، لدعمها في المرحلة الحالية، داعية الله أن يحفظها وشعبها من كل سوء.