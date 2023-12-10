المرج تسجل إقبالا كبيرا على لجان الانتخابات.. والنساء يتصدرن المشهد

شهدت اللجان الانتخابية بحي المرج زيادة في أعداد الناخبين بداية من الساعة الـ10 ونصف صباحًا، إذ ارتفع بشكل ملحوظ أعداد الناخبين أمام مقار اللجان، وشهد محيط نادي المرج الرياضي والذي يضم 4 لجان انتخابية زيادة كبيرة في أعداد الناخبين مما اضطر المنظمين لزيادة أعداد الطوابير أمام مقر النادي.

تواجد مكثف من العنصر النسائي

وشهدت مدرسة خالد بن الوليد والتي يوجد بها لجنتين انتخابيتين تواجدا مكثفا من العنصر النسائي اللاتي سجلنّ حضورًا أعلى من الرجال.

إقبال كبير من المواطنين

وفي المقر الانتخابي لمدرسة الشيخ غريب بالبركة والتي يتواجد بها أكثر من 40 ألف صوت انتخابي، شهدت اللجان داخل المدرسة إقبالًا كبيرًا من المواطنين وبخاصة من الشباب، كما شهدت اللجان الانتخابية بمدرسة المرج الثانوية بنات ومدرسة أم المؤمنين إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال آخر ساعتين، وتعتبر مدرسة المرج الثانوية بنات أعلي المقار الانتخابية في المرج تصويتا خلال الانتخابات السابقة.