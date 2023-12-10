رئيس «اتصالات النواب» عقب التصويت بالانتخابات: المصريون سطروا تاريخا في الوعي

أدلى النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصوته في الانتخابات الرئاسية في مسقط رأسه بلجنة مدرسة ترسا للتعليم الأساسي، مشيرا أن المصريين سطروا تاريخا جديدا في الوعي والمشاركة السياسية، مؤكدا أن الحشود أمام اللجان رصاصة في قلب أعداء الوطن.

توافد المصريين على صناديق الاقتراع

وأوضح «بدوي» في تصريحات صحفية، أن المصريين لبوا نداء الوطن، وتوافدوا على صناديق الاقتراع من الصباح الباكر، مؤكدا أن احتشاد الجماهير رسالة قوية بأهمية وحساسية المرحلة.

وشهدت قرية ترسا بالقليوبية، مسقط رأس النائب أحمد بدوي، مسيرة حاشدة، شارك فيها عدد كبير من أهالي القرية وقرى الوحدة المحلية، حيث رفع المشاركون في المسيرة أعلام مصر وسط هتافات «تحيا مصر»، موضحين أن المرحلة تتطلب الاصطفاف الوطني، لا سيما وأن مصر نجحت في الوقوف على قدميها من جديد رغم كل التحديات.