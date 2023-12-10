الشباب يزينون لجان الانتخابات في أولى أيامها: «صوتنا أمانة ومسؤولية»

في أولى أيام الانتخابات الرئاسية، كان للشباب من مختلف الفئات العمرية دورًا بارزًا في إحياء روح المشاركة الوطنية، إذ قرر العديد من الشباب المصري الأصيل، النزول إلى مختلف اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، كونهم على يقين أنّهم يشكلون العمود الفقري للوطن.

شباب مصر يزينون لجان الانتخابات

ويروي الشاب محمد أبو حليمة، الذي يعمل محاميًا بالنقض، في حديثه لـ«الوطن» من أمام اللجنة الانتخابية الخاصة به، في مدرسة اليرموك الابتدائية بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة، أنّه يشعر بالامتنان للوعي الذي انتشر بين المواطنين المصريين الفترة الأخيرة، الذي قضى على الأفكار السلبية التي تدعو لمقاطعة الانتخابات، إلا أن الشباب المصرية، أبهرت الجميع بمشاركتها الفعالة في أولى الأيام.

«محمد» يشعر بالفخر لمشاركته في الانتخابات

وتابع «محمد»، لـ«الوطن»: «أنا قدام اللجنة من الساعة 8 ونص، وشايف كتير من الشباب معايا بتشارك بصوتها في اختيار المرشح الرئاسي المناسب لبلدها، وده شيء مشرف جدا لأبناء مصر».

وأوضح «أبو حليمة» أن مشاركة كبار السن، والحشود الكبيرة من السيدات والرجال، شجع الشباب على المشاركة بشكل أكبر، إذ إن أصواتهم مهمة، فهم عنوان مصر وفخر لها، وبقوتهم يعود الوطن إلى مجده وعزته.