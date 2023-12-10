محمود مسلم: دفعنا ثمن العزوف عن الانتخابات الرئاسية بوصول الإخوان إلى الحكم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية إذا وصلت إلى 50% ستكون جيدة للغاية، مقارنة بالانتخابات الرئاسية الماضية.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية خلال حديثه مع الإعلامي نشأت الديهي على شاشة قناة «ten» أن الانتخابات يتنافس بها ممثلين عن 3 أحزاب مهمة، وأفكار البرامج الانتخابية قريبة من بعضها، ويوجد لدينا 67 مليون مصري مسجل في جداول الانتخاب ممن لهم حق التصويت.

الشعور بالمسؤولية

وأضاف رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» أن المواطنين المصريين مطالبون بالشعور بالمسؤولية تجاه بلدهم، وخاصة بعد أن دفعنا ثمن العزوف عن الانتخابات الرئاسية السابقة، والتي أدت إلى وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم.

وأشار إلى أن مصر كانت في خطر حقيقي بسبب من لم يذهب للانتخابات، أو من بطل صوته، ما سهل وصول الإخوان إلى السلطة، وتسبب في العديد من الأزمات التي عانت منها مصر في السنوات السابقة.

وشدد على أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وحق، ولابد للجميع أن يدرب أولاده على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بشكل مستمر.

القضاء على العشوائيات

وأشار إلى أن الدولة الفترة الماضية كانت لها مشروعين مهمين، الأول يكمن في القضاء على العشوائيات والمناطق غير آمنة، التي غيرها الرئيس تماما بإنسانية وجرأة، بعدما كانت تٌستخدم من قبل لإدانة مصر وتصدير صورة سلبية عنها، موضحا أن من يتحدث عن الأولويات لن يجد ذلك المشروع يحقق عائدا لمصر في الوقت الحالي، ولكن ما كان يجب أن تترك هذه الأماكن أو المواطنين هكذا، إذ جرى تحويل هذه المناطق من مناطق فقيرة لمناطق لائقة، فالمشروع الخاص بالقضاء على العشوائيات عظيم وتنموي وإنساني.

الاستفادة من مشروع فيروس سي

أما المشروع الثاني يكمن في مشروع فيروس سي، إذ لا يوجد عائلة إلا واستفاد أحد أقاربها من هذا المشروع، وصحة المواطنين أمن قومي، مضيفا: «لم نسمع عن فيروس سي في مصر الآن»، هذا بجانب المشروع القومي «حياة كريمة».