مسلم: مصر لعبت دورا كبيرا في دحض المزاعم والأكاذيب الإسرائيلية

قال الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ شهادات الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم تنفي كل ما قِيل عن حماس بأنها تعذبهم وتؤكد أن الأمور لم تكن كما ضخمها الإعلام الغربي والإعلام الإسرائيلي.

وأضاف مسلم، خلال حواره مع الإعلامي طاهر أبو زيد، مقدم برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: «في المجمل لم يكن هناك مشكلات كبيرة في هذا الأمر»، مشيرًا إلى أن مصر لعبت دورا كبيرا جدا في دحض كل المزاعم والأكاذيب الإسرائيلية في الأحداث الأخيرة، واستطاعت أن تكبح جماح الممارسات الإسرائيلية في غزة إلى حد كبير.

لقاءات كثيرة عقدها الرئيس السيسي

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أنّ الرئيس السيسي عقد لقاءات مع القادة الدوليين والعرب على هامش قمة المناخ cop28 لإيضاح ما يحدث في قطاع غزة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت بمعلومات مغلوطة وزعمت أن حركة حماس ذبحت الأطفال وأن المقاومة هي التي استهدفت مستشفى المعمداني وأن مستشفى الشفاء بها قادة من حركة حماس.

دور بارز لعبته مصر في التعامل مع الأزمة

وأوضح، أن مصر لعبت دورا مؤثرا في هذا الصدد، وخطاب بعض الدول المنصفة تغير مثل بلجيكا وإسبانيا والأمين العام للأمم المتحدة وسفيرة الاتحاد الأوروبي، حيث تغير موقفهم بعدما زاروا مصر ورفح أو التقوا بالرئيس عبدالفتاح السيسي.