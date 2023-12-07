مسلم: مصر قدمت للقضية الفلسطينية الكثير.. والرئيس يستخدم «الخط الأحمر» في قضايا الأمن القومي

قال الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ مصر أكثر مَن قدمت للقضية للفلسطينية، فقد قدمت شهداء وخيرة أبنائها على مدى عقود.

مصر ترفض التهجير

وأضاف مسلم، خلال حواره مع الإعلامي طاهر أبو زيد، مقدم برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أنّ مصر قدمت معظم المساعدات لقطاع غزة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، مشددًا على أنها لن تقبل التهجير، فهو أمر مرفوض: «لن نبيع أرضنا، وإلا ستكون كارثة، وسيناء لها في وجدان المصريين إرث كبير ومكانة كبيرة».

مساعدات طبية كبيرة تقدمها مصر لغزة

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أنّ مصر تقدم مساعدات لقطاع غزة سواء طبية وغذائية لأنها مسؤوليتها وواجب عليها، مشيدًا بصفقات التسليح التي أبرمتها القيادة السياسية في السنوات الماضية، إذ أن ما يحافظ على السلام هو القوة، وهناك مقولة في الجيش «العرق في التدريب يوفر الدم في المعركة»، مشددًا على أن السلاح يوفر المعركة، فعندما تمتلك الدولة سلاحا قويا لا تكون مطمعا، كما أن السلاح يزيد «هيبة» الدولة.

السيسي لا يستخدم كلمة خط أحمر إلا في قضايا الأمن القومي القوية

وأكد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يستخدم كلمة «خط أحمر» إلا في قضايا الأمن القومي القوية، فقد استخدمها في سرت والجفرة، وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددًا على أن مواقف الأمن القومي لا تحتمل المناطق الرمادية، ولكن قرار، ومَن يتولى البلاد قائد عسكري ولديه قدرة على اتخاذ القرار العسكري المناسب دون مغامرة أو تهوين أو تهويل.

ولفت، إلى أن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة أثرت على الانتخابات الرئاسية، فقد جعلت الناس يشعرون بالأمن والاستقرار، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حارب الإرهاب، وعمل تنمية في كل قطاع بالدولة المصرية، كما حققت الدولة المصرية اكتفاءً ذاتيا من عدد كبير من السلع، مشيدًا بأداء الدولة المصرية في أزمة جائحة كورونا بسبب منح التطعيم مجانا وإعادة المصريين من الخارج والتواصل مع منظمة الصحة العالمية بشكل محترف وكفاءة كبيرة في إدارة أزمة كورونا.