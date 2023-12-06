محمود مسلم: الزيادة السكانية قنبلة موقوتة تهدد مستقبل مصر

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الزيادة السكانية ستكون من المشكلات التي يجب أن يهتم بها الرئيس القادم، لأنها قنبلة موقوتة، ويجب التفكير في آليات جديدة للتعامل معها، لأنها تلتهم التنمية، ومن ثم، يجب الاهتمام بالتوعية والتعليم وأن تتفاعل كل الهيئات، لأن هذه القضية تهدد مستقبل البلد، وخطر على المجتمع كله، وتحتاج إلى تضافر الجهود.

وأضاف مسلم، خلال حواره مع الإعلامي طاهر أبو زيد، مقدم برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أنّ أكبر تحديات أمام الرئيس القادم ستكون الاقتصاد والأسعار، مشددًا على ضرورة فتح الباب أمام الاستثمارات في ظل البنية الأساسية القوية التي بنتها الدولة المصرية في السنوات العشر الماضية.

وتابع: «نحتاج إلى آليات لضبط الأسعار بشكل فعال وضرورة التحكم في السوق، لأن أسعار السلع مبالغ فيها عن القيمة الحقيقية، وبالتالي، نحن في حاجة إلى آليات جديدة تتناسب مع اقتصاديات السوق واللامركزية والسوق الحر».

حاجة كبيرة إلى زيادة الاستثمارات

واستطرد رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»: «نحتاج إلى زيادة الاستثمارات وضبط الأسواق والأسعار في إطار آليات قوية للاقتصاد الحر، كما أننا في حاجة إلى التعامل مع الفجوة بين الإنتاج والتصدير بشكل كبير للتعامل مع مسألة فارق العملة، كما أن هناك حاجة إلى زيادة التصنيع ومن ثم التصدير، كما أننا قللنا كثيرا في الاستيراد، ونحتاج إلى زيادة الصادرات».