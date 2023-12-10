وزير الاتصالات يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في مقر لجنته الانتخابية بالمدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد.

وعقب الإدلاء بصوته، قال الدكتور عمرو طلعت: «حرصت اليوم على الإدلاء بصوتي لأن المشاركة في الانتخابات تعد واجبا وطنيا على كل مواطن يطمح في غد أفضل لبلدنا الغالية».

وأكد الوزير، أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية، داعيا جموع المصريين للاصطفاف حول الوطن وممارسة حقهم الدستوري والمشاركة بفعالية وإيجابية في تشكيل مستقبل الوطن.

وأضاف أنه لمس لدى الناخبين حماسًا كبيرًا للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي، مشيرا إلى أن الانتخابات تستمر على مدار 3 أيام وبالتالي هناك متسع من الوقت للمواطنين لممارسة هذا الحق الانتخابي.