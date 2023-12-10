فرحة على وجوه الناخبين أمام لجنة الجامعة العمالية في مدينة نصر (صور)

شهدت لجنة الجامعة العمالية بمدينة النصر إقبالا ملحوظا من الناخبين في الساعة الأولى من فتح اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، وظهرت الفرحة على وجوه المشاركين.

وتستمر العملية الانتخابية للمصريين في الداخل، لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم حتى الثلاثاء 11 ديسمبر من نفس الشهر، وحددت اللجنة يوم الأربعاء 13 ديسمبر يوما للانتهاء من عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة المعنية بشأن كافة المسائل المتعلقة بتصويت الناخبين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات والمشرفة على انتخابات الرئاسة 2024، قائمة نهائية للمرشحين بسباق انتخابات الرئاسة وبرموزهم الانتخابية، إذ جرى تخصيص رمز «النجمة» للمرشح الرئاسي عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ورمز «الشمس» للمرشح محمد فريد سعد زهران، ورمز «النخلة» للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، ورمز «السلم» للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.