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انتخابات المصريين بالداخل

لاعب الأهلي السابق يدلي بصوته في الانتخابات ويوجه رسالة للشباب: «قول كلمتك»

كتب:

أحمد الشرقاوي
01:39 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
ياسر ريان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

ياسر ريان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى ياسر ريان لاعب النادي الأهلي السابق، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مدرسة مدينة الأوقاف الثانوية بمنطقة المهندسين، بمحافظة الجيزة.

«ريان»: الشباب المصري يقع على عاتقه دور كبير في النهوض بالدولة المصرية 

وقال «ريان»، إن حرص على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي الذي تعيشه الدولة المصرية حاليا، مؤكدا أن حرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 لأنه يرى بعينه العديد من الإنجازات على أرض الواقع.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشباب المصري يقع على عاتقه دور كبير في النهوض بالدولة المصرية في ظل التحديات التي تعيشها المنطقة العربية، كما أن مصر دولة كبيرة وتحتاج إلى مساندة جميع المصريين للوصول بها إلى أفضل حال، متابعًا: «بوجه رسالة لكل الشباب المصري وبقولهم انزلوا شاركوا في الانتخابات الرئاسية 2024، ده مستقبل بلدك ولازم تدلي برأيك وتقول كلمتك لأننا دولة ديمقراطية وتحترم كل الآراء».

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بقلم أحمد الشرقاوي